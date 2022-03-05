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СБУ сорвала планы России по новым "народным республикам" в Западной Украине

СБУ сорвала планы России по новым "народным республикам" в Западной Украине

Киев • УНН

 • 209684 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. В Службе безопасности сообщили, что сорвали планы Кремля по новым "народным республикам" в Западной Украине. Туда, по плану России, должны были войти пять регионов: Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская и Черновицкая области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Детали

К "Федеративной республики Украина" должны войти следующие области:

- Ивано-Франковская;

- Закарпатская;

- Львовская;

- Тернопольская;

- Черновицкая.

"Логика создания псевдообразования — расшатать ситуацию в тылу украинских военных", — отметили в Службе безопасности.

По замыслу оккупантов, создание псевдореспублики лишило бы Вооруженные силы Украины поддержки и обеспечения с тыла.

СБУ задержала организатора и ключевых персон сети в Ивано-Франковской области. В западных и центральных областях они якобы должны были завербовать более половины тысячи человек.

Вооруженные представители сети должны были ликвидировать ключевых силовиков и представителей власти. После этого планировали захватить административные здания и провозгласить "народные республики" по образцу так называемых "Л/ДНР", а затем объединить в новое подконтрольное России государство.

СБУ нашла у организатора готовые манифесты к армии, силовикам и гражданскому населению Украины с призывами переходить на их сторону. Также найдено обращение к иностранным государствам о требовании признания нового "анклава".

Сообщники мятежника дали показания на него, с организатором проводятся следственные действия.

По статье 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса предателю и его пособникам грозит 10 лет заключения.

Напомним

В Киеве задержали гражданина России, который фотографировал здания и говорил, что "готовится к наступлению".

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