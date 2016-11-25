СБУ: завербована особа, яка повідомила про це правоохоронцям, звільняється від кримінальної відповідальності

"Згідно Кримінального кодексу України, особа, яка була завербована іноземною спецслужбою, але добровільно повідомила про це українські правоохоронні органи, а також нічого не зробила на виконання злочинного завдання іноземної спецслужби, то така особо звільняється від кримінальної відповідальності", - заявив О.Ткачук.

Також він додав, що у СБУ надає можливість конфеденційного звернення українських громадян і гарантує те, що такі звернення будуть розглянуті по-справедливості та оперативно.

Як повідомялв УНН, спецслужбу Російської Федерації, під час вербування українських військових намагалися дізнатися про бойовий чисельний склад військових частин України, їх озброєння та місця дислокації.