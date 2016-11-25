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СБУ: завербована особа, яка повідомила про це правоохоронцям, звільняється від кримінальної відповідальності

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Згідно з Кримінального кодексу України, завербована іноземною спецслужбою особа, яка повідомила про це правоохоронців, звільняється від кримінальної відповідальності. Про це під час брифінгу повідомив керівник апарату Служби безпеки України Олександр Ткачук, передає УНН.

СБУ: завербована особа, яка повідомила про це правоохоронцям, звільняється від кримінальної відповідальності

"Згідно Кримінального кодексу України, особа, яка була завербована іноземною спецслужбою, але добровільно повідомила про це українські правоохоронні органи, а також нічого не зробила на виконання злочинного завдання іноземної спецслужби, то така особо звільняється від кримінальної відповідальності", - заявив О.Ткачук.

Також він додав, що у СБУ надає можливість конфеденційного звернення українських громадян і гарантує те, що такі звернення будуть розглянуті по-справедливості та оперативно.

Як повідомялв УНН, спецслужбу Російської Федерації, під час вербування українських військових намагалися дізнатися про бойовий чисельний склад військових частин України, їх озброєння та місця дислокації.

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