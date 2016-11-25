СБУ: завербованное лицо, которое сообщило об этом правоохранителям, освобождается от уголовной ответственности

"Согласно Уголовному кодексу Украины, лицо, которое было завербовано иностранной спецслужбой, но добровольно сообщило об этом украинским правоохранительным органам, а также ничего не сделало во исполнение преступного задания иностранной спецслужбы, то такое лицо освобождается от уголовной ответственности", - заявил А.Ткачук.

Также он добавил, что СБУ дает возможность конфиденциального обращения украинскими гражданами и гарантирует то, что такие обращения будут рассмотрены по справедливости и оперативно.

Как сообщал УНН спецслужбы Российской Федерации, во время вербовки украинских военных пытались узнать о боевом численном составе военных частей Украины, их вооружении и местах дислокации.