СБУ: завербованное лицо, которое сообщило об этом правоохранителям, освобождается от уголовной ответственности
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Согласно Уголовному кодексу Украины, завербованное иностранной спецслужбой лицо, которое сообщило об этом правоохранителям, освобождается от уголовной ответственности. Об этом во время брифинга сообщил руководитель аппарата Службы безопасности Украины Александр Ткачук, передает УНН.
"Согласно Уголовному кодексу Украины, лицо, которое было завербовано иностранной спецслужбой, но добровольно сообщило об этом украинским правоохранительным органам, а также ничего не сделало во исполнение преступного задания иностранной спецслужбы, то такое лицо освобождается от уголовной ответственности", - заявил А.Ткачук.
Также он добавил, что СБУ дает возможность конфиденциального обращения украинскими гражданами и гарантирует то, что такие обращения будут рассмотрены по справедливости и оперативно.
Как сообщал УНН спецслужбы Российской Федерации, во время вербовки украинских военных пытались узнать о боевом численном составе военных частей Украины, их вооружении и местах дислокации.