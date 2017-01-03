СБУ затримала жінку, яка підробляла документи для терористів “ДНР”
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. На Донеччині співробітники Служби безпеки України затримали жительку Покровська, яка виготовляла фіктивні документи для бойовиків “ДНР”. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Під час обшуку в оселі спільниці терористів оперативники спецслужби виявили 16 паспортів громадян України з ознаками підробки; пристрій для виготовлення гербового відтиску на фотокартках у паспортах; незаповнені бланки з гербовими печатками довідок про реєстрацію тимчасово переміщених осіб, свідоцтва про народження особи, заяв про втрату або викрадення паспорту, призначення усіх видів соціальних платежів; 40 готових довідок тимчасово переміщених осіб та 60 комплектів фотокарток для вклеювання у документи.
Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.