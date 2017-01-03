СБУ задержала женщину, которая подделывала документы для террористов "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали жительницу Покровска, которая изготавливала фиктивные документы для боевиков "ДНР". Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Во время обыска в доме сообщницы террористов оперативники спецслужбы обнаружили 16 паспортов граждан Украины с признаками подделки; устройство для изготовления гербового оттиска на фотографиях в паспортах; незаполненные бланки с гербовыми печатями справок о регистрации временно перемещенных лиц, свидетельства о рождении, заявления о потере или похищении паспорта, назначения всех видов социальных платежей; 40 готовых справок временно перемещенных лиц и 60 комплектов фотографий для вклеивания в документы.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.