СБУ затримала в зоні АТО двох поплічниць бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Станично-Луганському районі затримали двох місцевих жительок, які інформували бойовиків про кількість, місця дислокації і озброєння українських підрозділів в зоні проведення антитерористичної операції. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Жінки збирали відомості про системи життєзабезпечення та режим охорони стратегічно важливих об’єктів, органів державної влади, правоохоронних органів, військових частин, персональні дані посадовців, а також про маршрути переміщення підрозділів ЗС України.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження та оголошення затриманим про підозру за ст.256 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі заходи.