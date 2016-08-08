СБУ задержала в зоне АТО двух пособниц боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Станично-Луганском районе задержали двух местных жительниц, которые информировали боевиков о количестве, местах дислокации и вооружении украинских подразделений в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Женщины собирали сведения о системах жизнеобеспечения и режиме охраны стратегически важных объектов, органов государственной власти, правоохранительных органов, военных частей, персональные данные должностных лиц, а также о маршрутах перемещения подразделений ВС Украины.
Решается вопрос об открытии уголовного производства и объявлении задержанным о подозрении в ст.256 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные мероприятия.