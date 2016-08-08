СБУ задержала в зоне АТО двух пособниц боевиков

Женщины собирали сведения о системах жизнеобеспечения и режиме охраны стратегически важных объектов, органов государственной власти, правоохранительных органов, военных частей, персональные данные должностных лиц, а также о маршрутах перемещения подразделений ВС Украины.

Решается вопрос об открытии уголовного производства и объявлении задержанным о подозрении в ст.256 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные мероприятия.