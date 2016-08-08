СБУ затримала на Полтавщині дезертира з Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримали у селищі Котельва на Полтавщині жінку-військовослужбовця, яка після незаконної анексії Криму дезертирувала. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
За інформацією прес-служби, жителька Полтавської області у 2013 році переїхала до Криму. Вона проходила військову службу в частині, яка дислокувалася у Севастополі, на посаді механіка радіорелейної станції. Після захоплення півострову жінка отримала громадянство Росії та перейшла на військову службу до окупантів.
Співробітники СБУ встановили, що колишня військовослужбовець Збройних Сил України наприкінці липня приїхала до батьків на Полтавщину. Жінка планувала отримати український паспорт на інше прізвище, щоб вільно пересуватися країною.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.408 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.