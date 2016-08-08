СБУ задержала в Полтавской области дезертира из Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали в поселке Котельва Полтавской области женщину-военнослужащего, которая после незаконной аннексии Крыма дезертировала. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
По информации пресс-службы, жительница Полтавской области в 2013 году переехала в Крым. Она проходила военную службу в части, которая дислоцировалась в Севастополе, в должности механика радиорелейной станции. После захвата полуострова женщина получила гражданство России и перешла на военную службу к оккупантам.
Сотрудники СБУ установили, что бывшая военнослужащая Вооруженных Сил Украины в конце июля приехала к родителям в Полтавскую область. Женщина планировала получить украинский паспорт на другую фамилию, чтобы свободно передвигаться по стране.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.408 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.