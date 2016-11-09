СБУ виявили три схованки з боєприпасами в районі АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Працівники СБУ виявили три схованки з великою кількістю боєприпасів у районі проведення антитерористичної операції. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Схованки були облаштовані у селах Богоявленка Донецької та Тошківка і Петропавлівка Луганської областей.
Правоохоронці вилучили зі схронів 187 снарядів калібру 122 мм, чотири гранати РГД-5, один постріл до гранатомета та 200-х грамову тротилову шашку.
Співробітники спецслужби також затримали на виїзді із району антитерористичної операції двох чоловіків, у яких вилучили чотири гранати Ф-1 та понад тисячу набоїв різного калібру.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.