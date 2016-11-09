СБУ обнаружила три тайника с боеприпасами в районе АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сотрудники СБУ обнаружили три тайника с большим количеством боеприпасов в районе проведения антитеррористической операции. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Тайника были оборудованы в селах Богоявленка Донецкой и Тошкивка и Петропавловка Луганской областей.
Правоохранители изъяли из схронов 187 снарядов калибра 122 мм, четыре гранаты РГД-5, один выстрел к гранатомету и 200-х граммовую тротиловую шашку.
Сотрудники спецслужбы также задержали на выезде из района антитеррористической операции двух мужчин, у которых изъяли четыре гранаты Ф-1 и более тысячи патронов различного калибра.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст.263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.