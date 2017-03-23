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СБУ викрила злочинців, що розкрадали дані Мін'юсту та ДФС

Київ • УНН

 • 7745 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Служба безпеки України викрила злочинців, що розкрадали дані з мереж Міністерства юстиції, фіскальної служби та Державної судової адміністрації України. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України викрили київську комерційну структуру на незаконному зборі та продажі інформації, яка має обмежений доступ та є власністю держави", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що ділки, використовуючи спеціальне програмне забезпечення, протиправно втручалися в роботу автоматизованих систем та комп’ютерних мереж державних структур. Фахівці СБ України зафіксували копіювання зловмисниками інформації, зокрема з систем та мереж Міністерства юстиції, фіскальної служби та Державної судової адміністрації України. Комерсанти продавали клієнтам доступ до нелегально створеної бази, видаючи її як зібрану з відкритих джерел.

Під час санкціонованих судом обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання власників та топ-менеджменту компанії, співробітники спецслужби виявили телекомунікаційне обладнання, на якому зберігалася незаконно отримана інформація та вилучили відповідну документацію. Оперативники СБ України також встановили, що дублікати незаконних баз даних зберігаються на серверах в інших країнах. Програмне забезпечення зловмисників до того ж дозволяло збирати дані навіть з користувачів їхніх послуг.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.359 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв УНН, житель Авдіївки отримав 8 років за інформування терористів.

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