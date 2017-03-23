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СБУ разоблачила преступников, которые разворовывали данные Минюста и ГФС

Киев • УНН

 • 7745 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила преступников, которые разворовывали данные из сетей Министерства юстиции, фискальной службы и Государственной судебной администрации Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили киевскую коммерческую структуру на незаконном сборе и продаже информации, которая имеет ограниченный доступ и является собственностью государства", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что дельцы, используя специальное программное обеспечение, противоправно вмешивались в работу автоматизированных систем и компьютерных сетей государственных структур. Специалисты Службы безопасности Украины зафиксировали копирования злоумышленниками информации, в частности с систем и сетей Министерства юстиции, фискальной службы и Государственной судебной администрации Украины. Коммерсанты продавали клиентам доступ к нелегально созданной базы, выдавая ее как собранную из открытых источников.

Во время санкционированных судом обысков в офисных помещениях, по месту жительства владельцев и топ-менеджмента компании, сотрудники спецслужбы обнаружили телекоммуникационное оборудование, на котором хранилась незаконно полученная информация и изъяли соответствующую документацию. Оперативники СБ Украины также установили, что дубликаты незаконных баз данных хранятся на серверах в других странах. Программное обеспечение злоумышленников к тому же позволяло собирать данные даже с пользователей их услуг.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.359 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНН, житель Авдеевки получил 8 лет за информирование террористов.

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