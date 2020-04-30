СБУ викрила на корупції керівництво поліції у Кіровоградській області

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Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили на корупційному правопорушенні заступника начальника райвідділу ГУ Нацполіції в Кіровоградській області. Про це УНН поінформували в пресслужбі УСБУ.

За даними слідства, підполковник поліції вимагав від місцевого жителя одного із райцентрів області неправомірну вигоду. Посадовець обіцяв вплинути на працівників міжрайонного реєстраційно-екзаменаційного відділу підробити документи про навчання з присвоєння додаткових категорій водійських прав.

Затримали поліцейського відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на робочому місці після отримання заключної частини хабаря.

Під час обшуків у його робочому кабінеті правоохоронці також виявили понад 56 тисяч доларів США та 7,5 тисяч євро, ймовірно отриманих незаконним шляхом.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України, вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших співробітників райвідділу, можливо причетних до незаконних заробітків.

Викриття посадовця проводилось спільно з Теруправлінням ДБР, розташованим у Миколаєві, Управлінням внутрішньої безпеки Нацполіції та під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Нагадаємо, колишній столичний прокурор піде під суд за валютний хабар.

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