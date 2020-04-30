СБУ разоблачила коррупцию руководства полиции в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в коррупционном правонарушении заместителя начальника райотдела ГУ Нацполиции в Кировоградской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе УСБУ.
По данным следствия, подполковник полиции требовал от местного жителя одного из райцентров области неправомерную выгоду. Чиновник обещал повлиять на работников межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела подделать документы об обучении по присвоению дополнительных категорий водительских прав.
Задержали полицейского в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на рабочем месте после получения заключительной части взятки.
Во время обысков в его рабочем кабинете правоохранители также обнаружили более 56 000 долларов США и 7500 евро, вероятно полученных незаконным путем.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности других сотрудников райотдела, возможно причастных к незаконным заработкам.
Разоблачение чиновника проводилось совместно с Теруправлением ГБР, расположенным в Николаеве, Управлением внутренней безопасности Нацполиции и под процессуальным руководством прокуратуры области.
Напомним, бывший столичный прокурор пойдет под суд за валютную взятку.