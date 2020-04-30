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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 50955 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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СБУ разоблачила коррупцию руководства полиции в Кировоградской области

СБУ разоблачила коррупцию руководства полиции в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 15591 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в коррупционном правонарушении заместителя начальника райотдела ГУ Нацполиции в Кировоградской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе УСБУ.

По данным следствия, подполковник полиции требовал от местного жителя одного из райцентров области неправомерную выгоду. Чиновник обещал повлиять на работников межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела подделать документы об обучении по присвоению дополнительных категорий водительских прав.

Задержали полицейского в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на рабочем месте после получения заключительной части взятки.

Во время обысков в его рабочем кабинете правоохранители также обнаружили более 56 000 долларов США и 7500 евро, вероятно полученных незаконным путем.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности других сотрудников райотдела, возможно причастных к незаконным заработкам.

Разоблачение чиновника проводилось совместно с Теруправлением ГБР, расположенным в Николаеве, Управлением внутренней безопасности Нацполиции и под процессуальным руководством прокуратуры области.

Напомним, бывший столичный прокурор пойдет под суд за валютную взятку.

Украинские Национальные Новости

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