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СБУ відреагувала на заяву Лукашенка: політична маніпуляція і частина інформаційної війни

СБУ відреагувала на заяву Лукашенка: політична маніпуляція і частина інформаційної війни

Київ • УНН

 • 31931 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Заяви білоруського правителя Олександра Лукашенка про нібито нарощування біля Білорусі військового контингенту України є частиною інформаційної війни. З такою заявою виступили у пресслужбі СБУ, пише УНН.

Цитата:

“Служба безпеки України, Міністерство оборони, Збройні сили України та інші органи державної влади вживають низку необхідних заходів в рамках своїх повноважень, аби не допустити дестабілізації ситуації в державі, в тому числі в інформаційній сфері. Окремо наголошуємо: маніпулятивні заяви прокремлівських політиків та представників держав-сателітів РФ про нібито нарощування Україною поблизу власного кордону "націоналістів-радикалів“, які нібито є "похлеще, чем натовские военнослужащие“, не відповідають дійсності, є політичною маніпуляцією та частиною інформаційної війни проти України”, — повідомили у СБУ.

Деталі

Зокрема, СБУ закликала українські та міжнародні ЗМІ ретельно перевіряти подібну інформацію, аби не сприяти реалізації ворожих спеціальних інформаційних операцій.

Що було раніше

Лукашенко заявив, що біля кордонів Білорусі нібито йде нарощування військового контингенту України. При цьому він анонсував проведення спільних навчань Росії і Білорусі у лютому.

Українські Національні Новини

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