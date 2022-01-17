Лукашенко заявив про нарощування біля Білорусі військового контингенту України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що біля кордонів Білорусі йде нарощування військового контингенту України. Про це пише УНН з посиланням на Белта.
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За словами Лукашенка, його насторожує обстановка на південних рубежах Білорусі.
"Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи Національної гвардії з "націоналістів-радикалів". Це ще гірше, ніж натівські військовослужбовці. І це все в безпосередній близькості від державного кордону нашої країни. Знову ж таки, під виглядом того, що будуть боротися з мігрантами. Та мігранти туди навіть у страшному сні не потраплять. Вони туди не йдуть і не збираються в Україну йти, ми це прекрасно розуміємо. З України свої люди тікають, а вони будуть "захищатися від мігрантів з Білорусі", — заявив він.
Також, він анонсував проведення спільних навчань Росії і Білорусії.
"Ми з президентом Російської Федерації ще в грудні минулого року домовилися спільно провести позапланові конкретні заходи на західних рубежах Союзної держави і на південному фланзі Білорусі - це теж межа Союзної держави", - заявив Лукашенко.
Початок навчання, повідомляється, заплановано на лютий.
Нагадаємо
Раніше, самопроголошений президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що взяв більш жорсткий курс на збереження суверенітету країни і одночасно на зміцнення зв'язків з "братніми країнами". На його думку, до таких країн відносяться Росія, Казахстан і Україна.