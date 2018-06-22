СБУ проводить обшуки на Житомирському бронетанковому заводі

"Обшуки проводяться в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ст.191 (привласнення або розтрата майна)", - сказали в СБУ, не уточнивши водночас, про яку суму розтрат йде мова і хто підозрюється в цій оборудці.

Як додали в СБУ, обшуки ще не завершені.

Нагадаємо, директора Львівського бронетанкового заводу відсторонили від посади до 2 липня.