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СБУ проводить обшуки на Житомирському бронетанковому заводі

СБУ проводить обшуки на Житомирському бронетанковому заводі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Співробітники СБУ проводять обшуки на Житомирському бронетанковому заводі в рамках кримінального провадження про привласнення або розтрату майна. Про це УНН повідомили в СБУ.

"Обшуки проводяться в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ст.191 (привласнення або розтрата майна)", - сказали в СБУ, не уточнивши водночас, про яку суму розтрат йде мова і хто підозрюється в цій оборудці.

Як додали в СБУ, обшуки ще не завершені.

Нагадаємо, директора Львівського бронетанкового заводу відсторонили від посади до 2 липня.

Українські Національні Новини

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