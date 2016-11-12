СБУ припинила поширення російського ТБ-контенту на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили у Бахмуті на Донеччині підприємця, який встановлював супутникове обладнання з можливістю перегляду російських пропагандистських каналів, передає УНН з посиланням на прес-центр СБУ.
"Правоохоронці встановили, що головний офіс та телекомунікаційне обладнання комерсантів розташоване у тимчасово окупованій терористами Горлівці. Отримавши замовлення, чоловік встановлював клієнтам у підконтрольних українській владі районах супутникове обладнання, "прошите" для перегляду російських каналів. Вартість підключення становила три тисячі гривень, частину грошей зловмисник пересилав керівництву до т.зв. "ДНР", - йдеться у повідомленні.
Співробітники спецслужби спільно з поліцією затримали "ділка" під час монтажу обладнання в одній з кав’ярень Бахмута.
"За наявною інформацією, на території Бахмутського району через супутникове обладнання трансляцію пропагандистських каналів отримують понад п’ять тисяч споживачів, у тому числі публічні заклади. СБ України спільно з іншими правоохоронними та державними органами розпочала комплекс заходів з відключення у користувачів забороненого російського ТБ-контенту", - сказано у повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 361 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.