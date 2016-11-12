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15 марта, 19:03 • 110591 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153501 просмотра

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15 марта, 12:52 • 108280 просмотра

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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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СБУ прекратила распространение российского ТВ-контента в Донецкой области

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Бахмуте Донецкой области предпринимателя, который устанавливал спутниковое оборудование с возможностью просмотра российских пропагандистских каналов, передает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что главный офис и телекоммуникационное оборудование коммерсантов расположен в оккупированной террористами Горловке. Получив заказ, человек устанавливал клиентам в подконтрольных украинской власти районах спутниковое оборудование, которое "прошито" для просмотра российских каналов. Стоимость подключения составляла три тысячи гривен, часть денег злоумышленник пересылал руководству т.н. "ДНР", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы совместно с полицией задержали "дельца" при монтаже оборудования в одной из кофеен Бахмута.

"По имеющейся информации, на территории Бахмутского района через спутниковое оборудование трансляцию пропагандистских каналов получают более пять тысяч потребителей, в том числе публичные заведения. СБ Украины совместно с другими правоохранительными и государственными органами начала комплекс мероприятий по отключению у пользователей запрещенного российского ТВ-контента", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

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