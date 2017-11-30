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СБУ припинила діяльність міжрегіонального наркоугруповання

СБУ припинила діяльність міжрегіонального наркоугруповання

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Служба безпеки України затримала учасників міжрегіонального наркоугруповання, які налагодило виробництво метамфетаміну, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

“Співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з поліцією та прокуратурою припинили діяльність організованого наркоугруповання, яке налагодило виробництво метамфетаміну”, — йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, зловмисники створили розгалужену мережу збуту наркотиків на території Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Київської та Донецької областей, у тому числі вони постачали метамфетамін бойовикам “ДНР”.

"Оперативники СБ України задокументували, що організатор наркобізнесу, мешканець Донецька, у 2015 році на непідконтрольній українській території виготовляв та реалізовував місцевому населенню метамфетамін. Після виникнення конфлікту з представниками “МГБ ДНР” щодо розподілу доходу від продажу психотропу ділок втік з “ДНР” та переїхав до Дніпропетровської області", - наголосили у відомстві.

Також за інформацією спецслужби частину прибутку від продажу метамфетаміну наркоділки передавали НЗФ, які кришували їхній незаконний бізнес на непідконтрольних українській владі територіях. Щомісяця зловмисники отримували до трьох мільйонів гривень незаконного прибутку.

"Зловмисники взяті під варту, їм оголошено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 317 Кримінального кодексу України", - наголосили в СБУ.

Як повідомляв УНН, у Києві затримали екс-поліцейського, причетного до наркоторгівлі.

Українські Національні Новини

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