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СБУ пресекла деятельность межрегиональной наркогруппировки

СБУ пресекла деятельность межрегиональной наркогруппировки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Служба безопасности Украины задержала участников межрегионального наркогруппировки, которые наладило производство метамфетамина, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с полицией и прокуратурой пресекли деятельность организованной наркогруппировки, которая наладила производство метамфетамина", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, злоумышленники создали разветвленную сеть сбыта наркотиков на территории Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской и Донецкой областей, в том числе они поставляли метамфетамин боевикам "ДНР".

"Оперативники СБ Украины задокументировали, что организатор наркобизнеса, житель Донецка, в 2015 году на неподконтрольной украинской территории изготавливал и реализовывал местному населению метамфетамин. После возникновения конфликта с представителями" МГБ ДНР "по распределению дохода от продажи психотропа делец сбежал из" ДНР "и переехал в Днепропетровской области", - отметили в ведомстве.

Также по информации спецслужбы часть прибыли от продажи метамфетамина наркодельцы передавали НВФ, которые крышевали их незаконный бизнес на неподконтрольных украинской власти территориях. Ежемесячно злоумышленники получали до трех миллионов гривен незаконной прибыли.

"Злоумышленники взяты под стражу, им объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Украины", - отметили в СБУ.

Как сообщал УНН, в Киеве задержали экс-полицейского, причастного к наркоторговле.

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