СБУ: повідомлено про нову підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП)

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"Служба безпеки встановила нові факти злочинної діяльності керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП). Перебуваючи під домашнім арештом на час розслідування попередніх злочинів, він продовжив публічно розпалювати релігійну ненависть", - вказали у СБУ у Telegram.

На початку цього року митрополиту вже було повідомлено про підозру, суд відправив його під домашній арешт.

"Однак, це не зупинило клірика і у власній домівці він почав записувати провокативні відео, у яких повторював кремлівські наративи про релігійні громади в Україні. Встановлено, що у своїх «зверненнях» фігурант зневажливо висловлювався про вірян та священнослужителів інших конфесій. Також він намагався дискредитувати співробітників правоохоронних органів України, які проводили безпекові заходи на території релігійних громад області", - розповіли у СБУ.

Як повідомили у спецслужбі, "після запису пропагандистських відео їхній автор у рясі поширював деструктивний контент на «Ютуб-каналі» сайту Черкаської єпархії УПЦ (МП)".

Повідомляється, що ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти злочинних дій митрополита.

Також було проведено обшуки за місцем проживання клірика.

"На підставі нових доказів митрополиту повідомлено про ще одну підозру за ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно). Наразі вирішується питання щодо обрання нового запобіжного заходу, але вже у виді тримання під вартою", - зазначили у СБУ.

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