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СБУ: сообщено о новом подозрении митрополиту Черкасской епархии УПЦ (МП)

СБУ: сообщено о новом подозрении митрополиту Черкасской епархии УПЦ (МП)

Киев • УНН

 • 378355 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Служба безопасности Украины проинформировала в пятницу, что сообщила о новом подозрении митрополиту Черкасской епархии УПЦ (МП), который, как указывают в спецслужбе, "во время домашнего ареста разжигал религиозную вражду", передает УНН.

Детали

"Служба безопасности установила новые факты преступной деятельности руководителя Черкасской епархии УПЦ (МП). Находясь под домашним арестом на время расследования предыдущих преступлений, он продолжил публично разжигать религиозную ненависть", - указали в СБУ в Telegram.

В начале этого года митрополиту уже было сообщено о подозрении, суд отправил его под домашний арест.

"Однако, это не остановило клирика, и в собственном доме он начал записывать провокационные видео, в которых повторял кремлевские нарративы о религиозных общинах в Украине. Установлено, что в своих «обращениях» фигурант пренебрежительно высказывался о верующих и священнослужителях других конфессий. Также он пытался дискредитировать сотрудников правоохранительных органов Украины, которые проводили мероприятия по безопасности на территории религиозных общин области", - рассказали в СБУ.

Как сообщили в спецслужбе, "после записи пропагандистских видео их автор в рясе распространял деструктивный контент на «Ютуб-канале» сайта Черкасской епархии УПЦ (МП)".

Сообщается, что инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты преступных действий митрополита.

Также были проведены обыски по месту жительства священнослужителя.

"На основании новых доказательств митрополиту сообщено о еще одном подозрении по ст. 161 УКУ (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно). Сейчас решается вопрос об избрании новой меры пресечения, но уже в виде содержания под стражей", - отметили в СБУ.

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