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СБУ повідомила про деталі організованого з РФ замаху на нардепа

СБУ повідомила про деталі організованого з РФ замаху на нардепа

Київ • УНН

 • 16489 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Служба безпеки України розповіла про деталі організованого з території РФ замаху на життя державного діяча – одного з народних депутатів України, передає УНН з посиланням на прес-центр СБУ.

Про замах на державного діяча голова Служби безпеки України Василь Грицак доповів Президенту України.

"Безпосереднім організатором замаху був уродженець РФ, колишній мешканець Харківської області. У 2014 році він виїхав на тимчасово окуповану частину території Луганської області, де вступив до незаконного збройного формування. Здійснював підготовку та координацію діяльності диверсійно-розвідувальних груп на лінії розмежування, був керівником середньої ланки. Наразі перебуває у м. Бєлгород, РФ", - повідомили у СБУ.

За даними спецслужби, для виконання злочину він підібрав двох громадян України. "Один з них уродженець Донецької області, раніше тричі засуджений, в останнє - за крадіжку на три роки. Його спільник, уродженець АРК Крим, раніше двічі засуджений, в останнє отримав за розбій сім років позбавлення волі. Обидва відбували покарання на тимчасово окупованій території Криму", - додали у СБУ.

Як зазначається, для підготовки вбивства державного діяча ці особи прибули 14 грудня 2016 року на територію України – до Харкова.

"19 грудня вони виїхали до Києва, де протягом тижня вели активну розвідку та спостереження за об’єктом, відстежували автівки, якими він пересувається. Звіти вони направляли своєму куратору з дотриманням умов конспірації. Відправлені через Інтернет-месенджери повідомлення відразу видалялися. Готуючи вбивство, зловмисники кілька разів виїжджали до РФ для отримання подальших інструкцій. З куратором обговорювався спосіб замаху із застосуванням саморобного вибухового пристрою", - розповіли у спецслужбі.

Повідомляється, що зловмисники планували підірвати автомобіль народного депутата. Запасним варіантом був вибух на маршруті його руху. "Були відпрацьовані шляхи якнайшвидшого відходу з місця скоєння злочину та втечі до РФ", - заявили у СБУ.

Вказано, що у результаті спецоперації учора ввечері "зловмисники були затримані з приведеним у готовність саморобним вибуховим пристроєм поблизу житла народного депутата України".

"Вилучено вибуховий пристрій - це пластиковий контейнер з пластичною вибуховою речовиною вагою приблизно 400 грамів, надпотужним неодимовим магнітом, електродетонатором та елементом живлення. У ході обшуків у помешканні та автомобілі затриманих виявлено й вилучено спеціально підготовлені мобільні термінали, сім-картки для приведення саморобного вибухового пристрою у дію, засоби комунікації з кураторами, інші докази готування до вчинення злочину, у т.ч. – фотографії об’єкта", - повідомили в СБУ.

Слідчі дії й оперативні заходи тривають.

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