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СБУ сообщила о деталях организованного из РФ покушения на нардепа

СБУ сообщила о деталях организованного из РФ покушения на нардепа

Киев • УНН

 • 16488 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Служба безопасности Украины рассказала о деталях организованного с территории РФ покушения на жизнь государственного деятеля - одного из народных депутатов Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

О покушении на государственного деятеля глава Службы безопасности Украины Василий Грицак доложил Президенту Украины.

"Непосредственным организатором покушения был уроженец РФ, бывший житель Харьковской области. В 2014 году он выехал на временно оккупированную часть территории Луганской области, где вступил в незаконные вооруженные формирования. Осуществлял подготовку и координацию деятельности диверсионно-разведывательных групп на линии разграничения, был руководителем среднего звена. Сейчас находится в г. Белгород, РФ", - сообщили в СБУ.

По данным спецслужбы, для совершения преступления он подобрал двух граждан Украины. "Один из них уроженец Донецкой области, ранее трижды судимый, в последний раз - за кражу на три года. Его сообщник, уроженец АРК Крым, ранее дважды судимый, в последний раз получил за разбой семь лет лишения свободы. Оба отбывали наказание на временно оккупированной территории Крыма", - добавили в СБУ.

Как отмечается, для подготовки убийства государственного деятеля эти лица прибыли 14 декабря 2016 г. на территорию Украины - в Харьков.

"19 декабря они выехали в Киев, где в течение недели вели активную разведку и наблюдение за объектом, отслеживали машины, на которых он передвигается. Отчеты они направляли своему куратору с соблюдением условий конспирации. Отправленные через Интернет-мессенджеры сообщения сразу удалялись. Готовя убийство, злоумышленники несколько раз выезжали в РФ для получения дальнейших инструкций. С куратором обсуждался способ покушения с применением самодельного взрывного устройства", - рассказали в спецслужбе.

Сообщается, что злоумышленники планировали взорвать автомобиль народного депутата. Запасным вариантом был взрыв на маршруте его движения. "Были отработаны пути скорейшего отхода с места совершения преступления и побега в РФ", - заявили в СБУ.

Указано, что в результате спецоперации вчера вечером "злоумышленники были задержаны с приведенным в готовность самодельным взрывным устройством возле жилья народного депутата Украины".

"Изъято взрывное устройство - это пластиковый контейнер с пластическим взрывчатым веществом весом около 400 граммов, сверхмощным неодимовым магнитом, электродетонатором и элементом питания. В ходе обысков в квартире и автомобиле задержанных обнаружили и изъяли специально подготовленные мобильные терминалы, сим-карты для приведения самодельного взрывного устройства в действие, средства коммуникации с кураторами, другие доказательства приготовления к совершению преступления, в т.ч. - фотографии объекта", - сообщили в СБУ.

Следственные действия и оперативные мероприятия продолжаются.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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