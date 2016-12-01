СБУ поки не висунула підозру О.Онищенку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Служба безпеки України поки не висунула підозру народному депутату Олександру Онищенко щодо державної зради. Про це під час брифінгу повідомив керівник Головного слідчого управління СБУ Григорій Остафійчук, передає кореспондент УНН.
“Поки ні”, — сказав Г.Остафійчук, відповідаючи на запитання, чи висунута підозра О.Онищенку.
Він додав, що наразі СБУ проводить негласні слідчі дії стосовно нардепа.
“Аналіз окремих результатів, які вже реалізовані, свідчить про антидержавницьку позицію громадянина Онищенка і ,на думку слідства, така позиція інспірована спецслужбами РФ”, — сказав Г.Остафійчук.