СБУ поки не висунула підозру О.Онищенку

“Поки ні”, — сказав Г.Остафійчук, відповідаючи на запитання, чи висунута підозра О.Онищенку.

Він додав, що наразі СБУ проводить негласні слідчі дії стосовно нардепа.

“Аналіз окремих результатів, які вже реалізовані, свідчить про антидержавницьку позицію громадянина Онищенка і ,на думку слідства, така позиція інспірована спецслужбами РФ”, — сказав Г.Остафійчук.