СБУ пока не выдвинула подозрение А.Онищенко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Служба безопасности Украины пока не выдвинула подозрение народному депутату Александру Онищенко о государственной измене. Об этом во время брифинга сообщил руководитель Главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, передает корреспондент УНН.
"Пока нет", - сказал Г.Остафийчук, отвечая на вопрос, выдвинуто ли подозрение А.Онищенко.
Он добавил, что сейчас СБУ проводит негласные следственные действия в отношении нардепа.
"Анализ отдельных результатов, которые уже реализованы, свидетельствует об антигосударственной позиции гражданина Онищенко и, по мнению следствия, такая позиция инспирирована спецслужбами РФ", - сказал Г.Остафийчук.