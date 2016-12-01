СБУ пока не выдвинула подозрение А.Онищенко

"Пока нет", - сказал Г.Остафийчук, отвечая на вопрос, выдвинуто ли подозрение А.Онищенко.

Он добавил, что сейчас СБУ проводит негласные следственные действия в отношении нардепа.

"Анализ отдельных результатов, которые уже реализованы, свидетельствует об антигосударственной позиции гражданина Онищенко и, по мнению следствия, такая позиция инспирирована спецслужбами РФ", - сказал Г.Остафийчук.