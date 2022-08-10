СБУ перехопила, як військовий рф наказав розстріляти цивільних: його особу встановили
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Служба безпеки України перехопила, як військовий рф наказав розстріляти цивільних. Один з постраждалих вижив і готовий свідчити у суді, повідомили у СБУ, пише УНН.
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"Українська спецслужба зібрала повну доказову базу на цього окупанта і вже повідомила йому про підозру. Так, старший лейтенант зс рф Антон Струєв із позивним «Беркут» підозрюється за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Він віддавав накази про розстріл мирних мешканців під час окупації Броварського району Київщини", - повідомили у спецслужбі.
Деталі
Як зазначається, у розпорядженні СБУ – перехоплена телефонна розмова, в якій «Беркут» дає підлеглому цей злочинний наказ: «Да валите там всех, нах*й! Есть гражданские – нах*й в расход, сука, всех!».
А в селах Мокрець і Заворичі окупант, за даними СБУ, особисто брав у полон мирних мешканців і жорстоко допитував їх.
"Встановлено, що вранці 22 березня 2022 року Струєв наказав стріляти в цивільного мешканця, який випадково опинився поряд. Окупанти залишили чоловіка помирати. Після важкого поранення той вижив. Він упізнав свого вбивцю та готовий свідчити проти нього у міжнародному суді", - наголосили у спецслужбі.
Доповнення
У Київській області вже виявили 1348 тіл мирних жителів, яких вбили під час російської окупації. Зниклими безвісти вважаються близько 300 осіб.