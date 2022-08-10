СБУ перехватила, как военный рф приказал расстрелять гражданских: его личность установили
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Служба безопасности Украины перехватила, как военный рф приказал расстрелять гражданских. Один из пострадавших выжил и готов свидетельствовать в суде, сообщили в СБУ, пишет УНН.
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"Украинская спецслужба собрала полную доказательную базу на этого оккупанта и уже сообщила ему о подозрении. Так, старший лейтенант из рф Антон Струев с позывным «Беркут» подозревается по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). Он отдавал приказы о расстреле мирных жителей во время оккупации Броварского района Киевской области", - сообщили в спецслужбе.
Детали
Как отмечается, в распоряжении СБУ – перехваченный телефонный разговор, в котором «Беркут» дает подчиненному этот преступный приказ: «Да валите там всех, нах*й! Есть гражданские – нах*й в расход, сука, всех!».
А в селах Мокрец и Заворичи оккупант, по данным СБУ, лично брал в плен мирных жителей и жестоко допрашивал их.
"Установлено, что утром 22 марта 2022 года Струев приказал стрелять в случайно оказавшегося рядом гражданского жителя. Оккупанты оставили мужчину умирать. После тяжелого ранения тот выжил. Он узнал своего убийцу и готов свидетельствовать против него в международном суде", - отметили в спецслужбе.
Дополнение
В Киевской области уже обнаружили 1348 тел мирных жителей, убитых во время российской оккупации. Пропавшими без вести числятся около 300 человек.