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СБУ перехватила, как военный рф приказал расстрелять гражданских: его личность установили

Киев • УНН

 • 224477 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Служба безопасности Украины перехватила, как военный рф приказал расстрелять гражданских. Один из пострадавших выжил и готов свидетельствовать в суде, сообщили в СБУ, пишет УНН.

Цитата

"Украинская спецслужба собрала полную доказательную базу на этого оккупанта и уже сообщила ему о подозрении. Так, старший лейтенант из рф Антон Струев с позывным «Беркут» подозревается по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). Он отдавал приказы о расстреле мирных жителей во время оккупации Броварского района Киевской области", - сообщили в спецслужбе.

Детали

Как отмечается, в распоряжении СБУ – перехваченный телефонный разговор, в котором «Беркут» дает подчиненному этот преступный приказ: «Да валите там всех, нах*й! Есть гражданские – нах*й в расход, сука, всех!».

А в селах Мокрец и Заворичи оккупант, по данным СБУ, лично брал в плен мирных жителей и жестоко допрашивал их.

"Установлено, что утром 22 марта 2022 года Струев приказал стрелять в случайно оказавшегося рядом гражданского жителя. Оккупанты оставили мужчину умирать. После тяжелого ранения тот выжил. Он узнал своего убийцу и готов свидетельствовать против него в международном суде", - отметили в спецслужбе.

Дополнение

В Киевской области уже обнаружили 1348 тел мирных жителей, убитых во время российской оккупации. Пропавшими без вести числятся около 300 человек.

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