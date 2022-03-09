СБУ отримала секретний GPS-навігатор окупантів з даними про наступи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Служба безпеки України отримала GPS-навігатор російських окупантів з даними усіх пересувань і планів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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Днями українські військові розбомбили танкову групу окупантів та її повітряне прикриття, яке складалося з винищувачів Су-30. До СБУ потрапив секретний GPS-навігатор окупантів.
На пристрої — всі дані пересувань і "заплановані точки" наступу загарбників.
Цей навігатор належав "елітному" 108-му десантно-штурмовому полку противника, який намагався атакувати Миколаїв з боку Костянтинівки.
У такий спосіб українська спецслужба отримала доступ до планів російських окупантів, що дозволить діяти на випередження і ще ефективніше знищувати ворога.
Ба більше, українські військові збили російські Су-30, які прикривали загарбницький наступ з повітря.
"Ці "путінські аси" успішно пройшли Сирію і безкарно бомбили там місцеве населення. Утім перший же виліт в Україну виявився останнім для них. Тепер на полонених чекають довгі розмови зі слідчими і контррозвідниками СБУ, які встановлюють всіх причетних до війни. Кожен ворог буде покараний!" — написали в СБУ.
Нагадаємо
Служба безпеки України опублікувала відео, на якому окупант говорить, що мав наказ обстрілювати цивільне населення та взяти Харків за три дні.