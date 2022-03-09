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СБУ получила секретный GPS-навигатор оккупантов с данными о наступлениях

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Служба безопасности Украины получила GPS-навигатор российских оккупантов с данными всех передвижений и планов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

На днях украинские военные разбомбили танковую группу оккупантов и ее воздушное прикрытие, состоявшее из истребителей Су-30. В СБУ попал секретный GPS-навигатор оккупантов.

На устройстве — все данные передвижений и запланированные точки наступления захватчиков.

Этот навигатор принадлежал "элитному" 108-му десантно-штурмовому полку противника, пытавшемуся атаковать Николаев со стороны Константиновки.

Таким образом украинская спецслужба получила доступ к планам российских оккупантов, что позволит действовать на опережение и еще эффективнее уничтожать врага.

Более того, украинские военные сбили российские Су-30, прикрывавшие захватническое наступление с воздуха.

"Эти "путинские асы" успешно прошли Сирию и безнаказанно бомбили там местное население. Впрочем первый же вылет в Украину оказался последним для них. Теперь пленных ждут долгие беседы со следователями и контрразведчиками СБУ, которые устанавливают всех причастных к войне. Каждый враг будет наказан!"- написали в СБУ.

Напомним

Служба безопасности Украины опубликовала видео, на котором оккупант говорит, что имел приказ обстреливать гражданское население и взять Харьков за три дня.

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