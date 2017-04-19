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СБУ оприлюднила переписку щодо запланованої РФ провокації в Одесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Служба безпеки України задокументувала листування щодо організації попередженої в Одесі провокації російських спецслужб, організованої на міжнаціональному підґрунті, а саме - щодо болгарської нацменшини в області. Фотокопії переписки оприлюднило відомство у Twitter, передає УНН.

У СБУ повідомили, що організатор “акції протесту” - лідер радикальної громадської організації “Наждак” Микола Дульський.

"Служба задокументувала листування з одеським координатором провокації, який прибув до Одеси з Харкова", - йдеться у повідомленні.

У спецслужбі повідомили, що затримали координатора цієї акції, який спеціально прибув із Харкова.

За даними СБУ, за задумом російських спецслужб учасники “протесту” мали пройти в Одесі ходою від пам’ятника поету Христо Ботєву до консульства Болгарії. “Маніфестантів” загітували за десять доларів на кожного. План максимум російських спецслужб передбачав напад псевдонаціоналістів на мирну ходу з використанням фаєрів, додали у спецслужбі.

"Завдяки чітким діям проплачене шоу в Одесі не відбулося і російські канали не отримали красивої “картинки” про фейкові утиски нацменшин", - вказали у СБУ.

Українські Національні Новини

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