СБУ оприлюднила переписку щодо запланованої РФ провокації в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Служба безпеки України задокументувала листування щодо організації попередженої в Одесі провокації російських спецслужб, організованої на міжнаціональному підґрунті, а саме - щодо болгарської нацменшини в області. Фотокопії переписки оприлюднило відомство у Twitter, передає УНН.
У СБУ повідомили, що організатор “акції протесту” - лідер радикальної громадської організації “Наждак” Микола Дульський.
"Служба задокументувала листування з одеським координатором провокації, який прибув до Одеси з Харкова", - йдеться у повідомленні.
У спецслужбі повідомили, що затримали координатора цієї акції, який спеціально прибув із Харкова.
За даними СБУ, за задумом російських спецслужб учасники “протесту” мали пройти в Одесі ходою від пам’ятника поету Христо Ботєву до консульства Болгарії. “Маніфестантів” загітували за десять доларів на кожного. План максимум російських спецслужб передбачав напад псевдонаціоналістів на мирну ходу з використанням фаєрів, додали у спецслужбі.
"Завдяки чітким діям проплачене шоу в Одесі не відбулося і російські канали не отримали красивої “картинки” про фейкові утиски нацменшин", - вказали у СБУ.