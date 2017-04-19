СБУ обнародовала переписку по запланированной РФ провокации в Одессе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 32034 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 99377 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150962 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114283 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115114 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111693 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103673 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106882 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103420 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152242 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
СБУ обнародовала переписку по запланированной РФ провокации в Одессе

СБУ обнародовала переписку по запланированной РФ провокации в Одессе

Киев  •  УНН

 • 17634 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Служба безопасности Украины задокументировала переписку по организации предупрежденной в Одессе провокации российских спецслужб, организованной на межнациональной почве, а именно - относительно болгарского нацменьшинства в области. Фотокопии переписки обнародовало ведомство в Twitter, передает УНН.

В СБУ сообщили, что организатор "акции протеста" - лидер радикальной общественной организации "Наждак" Николай Дульский.

"Служба задокументировала переписку с одесским координатором провокации, который прибыл в Одессу из Харькова", - говорится в сообщении.

В спецслужбе сообщили, что задержали координатора этой акции, специально прибывшего из Харькова.

По данным СБУ, по замыслу российских спецслужб участники "протеста" должны были пройти в Одессе шествием от памятника поэту Христо Ботеву в консульство Болгарии. "Манифестантов" сагитировали за десять долларов на каждого. План максимум российских спецслужб предусматривал нападение псевдонационалистов на мирное шествие с использованием файеров, добавили в спецслужбе.

"Благодаря четким действиям проплаченое шоу в Одессе не прошло и российские каналы не получили красивой "картинки" о фейковом притеснении нацменьшинств", - указали в СБУ.

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