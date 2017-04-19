СБУ обнародовала переписку по запланированной РФ провокации в Одессе

В СБУ сообщили, что организатор "акции протеста" - лидер радикальной общественной организации "Наждак" Николай Дульский.

"Служба задокументировала переписку с одесским координатором провокации, который прибыл в Одессу из Харькова", - говорится в сообщении.

В спецслужбе сообщили, что задержали координатора этой акции, специально прибывшего из Харькова.

По данным СБУ, по замыслу российских спецслужб участники "протеста" должны были пройти в Одессе шествием от памятника поэту Христо Ботеву в консульство Болгарии. "Манифестантов" сагитировали за десять долларов на каждого. План максимум российских спецслужб предусматривал нападение псевдонационалистов на мирное шествие с использованием файеров, добавили в спецслужбе.

"Благодаря четким действиям проплаченое шоу в Одессе не прошло и российские каналы не получили красивой "картинки" о фейковом притеснении нацменьшинств", - указали в СБУ.