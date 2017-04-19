СБУ обнародовала переписку по запланированной РФ провокации в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Служба безопасности Украины задокументировала переписку по организации предупрежденной в Одессе провокации российских спецслужб, организованной на межнациональной почве, а именно - относительно болгарского нацменьшинства в области. Фотокопии переписки обнародовало ведомство в Twitter, передает УНН.
В СБУ сообщили, что организатор "акции протеста" - лидер радикальной общественной организации "Наждак" Николай Дульский.
"Служба задокументировала переписку с одесским координатором провокации, который прибыл в Одессу из Харькова", - говорится в сообщении.
В спецслужбе сообщили, что задержали координатора этой акции, специально прибывшего из Харькова.
По данным СБУ, по замыслу российских спецслужб участники "протеста" должны были пройти в Одессе шествием от памятника поэту Христо Ботеву в консульство Болгарии. "Манифестантов" сагитировали за десять долларов на каждого. План максимум российских спецслужб предусматривал нападение псевдонационалистов на мирное шествие с использованием файеров, добавили в спецслужбе.
"Благодаря четким действиям проплаченое шоу в Одессе не прошло и российские каналы не получили красивой "картинки" о фейковом притеснении нацменьшинств", - указали в СБУ.