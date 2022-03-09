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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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СБУ: окупанти почали запускати фейки про "єврейські погроми" на Житомирщині

СБУ: окупанти почали запускати фейки про "єврейські погроми" на Житомирщині

Київ • УНН

 • 95791 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Інформація про нібито переслідування євреїв на Житомирщині - це черговий фейк від російської пропаганди. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.

Цитата

"Черговий фейк від російської пропаганди: на закордонних ресурсах почали розміщувати статтю про нібито переслідування євреїв на Житомирщині. Мовляв, місцеве населення влаштовує погроми", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що це – відверта брехня, за рахунок якої ворог намагається посіяти міжнаціональну ворожнечу всередині нашої країни.

Наголошується, що російські фейки вже спростував і головний рабин Житомира Шломо Вільгельм.

"Україна – вільна демократична країна. Тут мирно та дружно живуть люди всіх національностей, тут виросли мої діти, які навчалися у школі, де викладають українською мовою. Про який нацизм може взагалі йтися? Я закликаю всіх відповідально ставитися до будь-якої інформації, перевіряти все через надійні й чесні ресурси, не довіряти хайповим заголовкам на сумнівних вебсайтах. Давайте будемо розумнішими й не дозволимо режисерам і технологам цієї війни втілити свої смертоносні сценарії", – заявив Вільгельм.

Доповнення

Росіяни запустили фейк про "потужність" своїх військ, яку нібито підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Українські Національні Новини

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