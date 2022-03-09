СБУ: оккупанты начали запускать фейки о "еврейских погромах" в Житомирской области

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Киев • УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Информация о якобы преследовании евреев в Житомирской области - это очередной фейк от российской пропаганды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Цитата

"Очередной фейк от российской пропаганды: на иностранных ресурсах начали размещать статью о якобы преследовании евреев в Житомирской области. Мол, местное население устраивает погромы", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что это - откровенная ложь, за счет которой враг пытается посеять межнациональную вражду внутри нашей страны.

Отмечается, что российские фейки уже опроверг и главный раввин Житомира Шломо Вильгельм.

"Украина - свободная демократическая страна. Здесь мирно и дружно живут люди всех национальностей, здесь выросли мои дети, которые учились в школе, где преподают на украинском языке. О каком нацизме может вообще идти речь? Я призываю всех ответственно относиться к любой информации, проверять все через надежные и честные ресурсы, не доверять хайповым заголовкам на сомнительных вебсайтах. Давайте будем умнее и не позволим режиссерам и технологам этой войны воплотить свои смертоносные сценарии", - заявил Вильгельм.

Дополнения

Россияне запустили фейк о "мощи" своих войск, которую якобы подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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