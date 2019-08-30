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СБУ не займається розслідуванням продажу щоденників з мапою України без Криму в магазинах Києва

СБУ не займається розслідуванням продажу щоденників з мапою України без Криму в магазинах Києва

Київ • УНН

 • 20087 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Служба безпеки України не займається розслідуванням за фактом продажу щоденників з мапою України без Криму в магазинах мережі гіпермаркетів Metro в Києві. Про це йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит Крим.Реалії, передає УНН.

“Станом на дату запиту (13.08 — ред) за вказаними у вашому запиті обставинами слідчими органами безпеки кримінальні провадження не розслідуються”, — йдеться у відповіді СБУ.

При цьому у відомстві уточнили, що було вжито заходів для повернення та утилізації цієї продукції.

Про те, що українська мережа гіпермаркетів Metro продає дитячі шкільні щоденники з мапою України без Криму повідомив на початку серпня у Facebook представник Центру громадського здоров’я України Володимир Бируля.

У компанії “Метро Кеш енд Керрі Україна” заявили, що, за попередніми результатами внутрішнього розслідування, “щоденник був принесений в Мetro ззовні третьою особою і виставлений на полицю до інших щоденників цього виробника”.

Водночас 14 липня компанія “Папірус” — виробник і постачальник товару, заявила, що тираж щоденника, на якому відображена неповна територія України, вийшов через “порушення процедури перевірки дизайнів”.

Також компанія “Папірус” 13 серпня опублікувала відео, де показано, як утилізують щоденники.

А раніше, 11 серпня, УНН повідомляв, що у столичному гіпермаркеті помітили щоденники з мапою України без Криму.

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