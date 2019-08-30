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СБУ не занимается расследованием продажи дневников с картой Украины без Крыма в магазинах

СБУ не занимается расследованием продажи дневников с картой Украины без Крыма в магазинах

Киев  •  УНН

 • 20084 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Служба безопасности Украины не занимается расследованием по факту продажи дневников с картой Украины без Крыма в магазинах сети гипермаркетов Metro в Киеве. Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос Крим.Реалии, передает УНН.

“По состоянию на дату запроса (13.08 — ред) по указанным в вашем запросе обстоятельствами следственными органами безопасности уголовные производства не расследуются”, — говорится в ответе СБУ.

При этом в ведомстве уточнили, что были приняты меры для возвращения и утилизации этой продукции.

О том, что украинская сеть гипермаркетов Metro продает детские школьные дневники с картой Украины без Крыма сообщил в начале августа в Facebook представитель Центра общественного здоровья Украины Владимир Бируля.

В компании “Метро Кэш энд Керри Украина” заявили, что, по предварительным результатам внутреннего расследования, “дневник был принесен в Мetro извне третьим лицом и выставлен на полку к другим дневников этого производителя”.

В то же время 14 июля компания “Папирус” — производитель и поставщик товара, заявила, что тираж дневника, на котором запечатлена неполная территория Украины, вышел из-за “нарушения процедуры проверки дизайнов”.

Также компания “Папирус” 13 августа опубликовала видео, где показано, как утилизируют дневники.

А ранее, 11 августа, УНН сообщал, что в столичном гипермаркете заметили дневники с картой Украины без Крыма.

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