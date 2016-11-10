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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 22685 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 46011 перегляди

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СБУ: на сході України звільнено і знайдено 3083 заручники

СБУ: на сході України звільнено і знайдено 3083 заручники

Київ • УНН

 • 9923 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт заявив, що з початку проведення антитерористичної операції на сході України було звільнено і знайдено 3083 заручники. Про це він повідомив в ефірі "Радіо Свобода", передає УНН.

"Ми на сьогодні звільнили чи знайшли 3083 людини. І ми робитимемо все, щоб звільнити решту в’язнів – це ще 109 заручників, які незаконно утримуються в Донецьку та Луганську", - сказав Ю.Тандіт.

Нагадаємо, 9 листопада у Мінську під час засідання тристоронньої контактної групи українська сторона наполягла на звільненні українських заручників на Донбасі.

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