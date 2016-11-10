СБУ: на востоке Украины освобождено и найдено 3083 заложника
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что с начала проведения антитеррористической операции на востоке Украины было освобождено и найдено 3083 заложника. Об этом он сообщил в эфире "Радио Свобода", передает УНН.
"Мы сегодня освободили и нашли 3083 человека. И мы будем делать все, чтобы освободить остальных заключенных - это еще 109 заложников, которые незаконно содержатся в Донецке и Луганске", - сказал Ю.Тандит.
Напомним, 9 ноября в Минске на заседании трехсторонней контактной группы украинская сторона настояла на освобождении украинских заложников на Донбассе.