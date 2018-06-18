СБУ: керівництво “Київмашсервісу” незаконно заволоділо майном підприємства

“Оперативники спецслужби спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури задокументували знищення та доведення до банкрутства ДП „Київмашсервіс“, яке перебуває в управлінні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що керівництво держпідприємства без погодження з Мінекономрозвитку та Фондом державного майна на безоплатній основі уклало договори відповідального зберігання та оренди з комерційною структурою. Внаслідок чого цілісний майновий комплекс державного підприємства з балансовою вартістю понад одинадцять мільйонів гривень протиправно перебуває в управлінні підприємців. Наразі одному з керівників держпідприємства та фігурантам справи оголошено про підозру в скоєнні злочину. Матеріали кримінального провадження, відкритого за ч.5 ст.191 (привласнення або розтрата чужого майна) Кримінального кодексу України, скеровано до Деснянського районного суду міста Києва.

Нагадаємо, Київська прокуратура спільно з СБУ викрили посадовця “Укрзалізниці” на одержанні 350 тис. грн “відкату”.