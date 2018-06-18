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СБУ: руководство "Киевмашсервиса" незаконно завладело имуществом предприятия

Киев  •  УНН

 • 7792 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины установили факты завладения целостным имущественным комплексом руководством ГП "Киевмашсервис". Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

“Оперативники спецслужбы совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры задокументировали уничтожение и доведение до банкротства ГП „Киевмашсервис“, которое находится в управлении Министерства экономического развития и торговли Украины”, — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что руководство госпредприятия без согласования с Минэкономразвития и Фондом государственного имущества на безвозмездной основе заключило договоры ответственного хранения и аренды с коммерческой структурой. В результате целостный имущественный комплекс государственного предприятия с балансовой стоимостью более одиннадцати миллионов гривен противоправно находится в управлении предпринимателей. Сейчас одному из руководителей госпредприятия и фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления. Материалы уголовного производства, открытого по ч.5 ст.191 (присвоение или растрата чужого имущества) Уголовного кодекса Украины, направлено в Деснянский районный суд города Киева.

Напомним, Киевская прокуратура совместно с СБУ разоблачили чиновника “Укрзализныци” на получении 350 тыс. грн “отката”.

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