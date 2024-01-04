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Актуальне
СБУ допомогла відбити нові кібератаки рф на "Київстар"

СБУ допомогла відбити нові кібератаки рф на "Київстар"

Київ • УНН

 • 25573 перегляди

СБУ запобігла новим кібератакам російських хакерів на "Київстар"; триває розслідування ретельно спланованої атаки.

Кіберфахівці Служби безпеки України допомогли відбити нові кібератаки рф на одного з національних операторів мобільного зв’язку "Київстар".  Про це повідомив начальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк у інтерв'ю агенції "Reuters", пише УНН з посиланням на СБУ.  

СБУ не тільки допомогла "Київстару" відновити роботу за кілька днів, але й відбити нові кібератаки. Після масштабного зламу ми запобігли низці спроб заподіяти ще більшої шкоди оператору. Ворог розраховував завдати декілька ударів поспіль, щоб максимально надовго залишити людей без звʼязку. В такому випадку тривалого перенавантаження своїх мереж могли не витримати й інші оператори

– зазначив Ілля Вітюк.

За його словами, СБУ продовжує розслідувати масштабний "злам" Київстару за декількома статтями Кримінального кодексу України.

"Наразі кіберфахівці Служби безпеки вже досліджують окремі зразки шкідливого програмного забезпечення, що використав ворог. Атака ретельно готувалася багато місяців", – повідомив Вітюк. 

Він підтвердив, що за цією атакою стоїть хакерське угруповання Sandworm, яке є штатним підрозділом російської воєнної розвідки і раніше неодноразово здійснювало кібератаки на українські об’єкти, зокрема і на операторів зв’язку та інтернет-провайдерів.

Вітюк зазначив, що кібератака значно вплинула на цивільне населення, але не мала серйозного ефекту на військові комунікації, оскільки Сили оборони використовують різні алгоритми і протоколи зв’язку. 

Загалом, за даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення правоохоронці відпрацювали майже 9 тис. кібератак на державні ресурси та об’єкти критичної інфраструктури України.

Нагадаємо

12 грудня на мережу мобільного оператора "Київстар" (Kyivstar) здійснили потужну хакерську атаку, що стала причиною технічного збою. 

Проте вже 20 грудня компанія повністю відновила роботу своїх сервісів після кібератаки, включаючи міжнародний роумінг, який був відновлений останнім.

Тетяна Краєвська

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