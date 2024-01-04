СБУ помогла отбить новые кибератаки рф на "Киевстар"

Киберспециалисты Службы безопасности Украины помогли отразить новые кибератаки рф на одного из национальных операторов мобильной связи "Киевстар". Об этом сообщил начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью агентству "Reuters", пишет УНН со ссылкой на СБУ.

СБУ не только помогла "Киевстару" восстановить работу за несколько дней, но и отбить новые кибератаки. После масштабного взлома мы предотвратили ряд попыток причинить еще больший вред оператору. Враг рассчитывал нанести несколько ударов подряд, чтобы максимально надолго оставить людей без связи. В таком случае длительной перегрузки своих сетей могли не выдержать и другие операторы