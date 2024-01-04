СБУ помогла отбить новые кибератаки рф на "Киевстар"
Киев • УНН
СБУ предотвратила новые кибератаки российских хакеров на "Киевстар"; продолжается расследование тщательно спланированной атаки.
Киберспециалисты Службы безопасности Украины помогли отразить новые кибератаки рф на одного из национальных операторов мобильной связи "Киевстар". Об этом сообщил начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью агентству "Reuters", пишет УНН со ссылкой на СБУ.
СБУ не только помогла "Киевстару" восстановить работу за несколько дней, но и отбить новые кибератаки. После масштабного взлома мы предотвратили ряд попыток причинить еще больший вред оператору. Враг рассчитывал нанести несколько ударов подряд, чтобы максимально надолго оставить людей без связи. В таком случае длительной перегрузки своих сетей могли не выдержать и другие операторы
По его словам, СБУ продолжает расследовать масштабный "взлом" Киевстара по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
"Сейчас киберспециалисты Службы безопасности уже исследуют отдельные образцы вредоносного программного обеспечения, которое использовал враг. Атака тщательно готовилась много месяцев", - сообщил Витюк.
Он подтвердил, что за этой атакой стоит хакерская группировка Sandworm, которая является штатным подразделением российской военной разведки и ранее неоднократно осуществляла кибератаки на украинские объекты, в том числе и на операторов связи и интернет-провайдеров.
Витюк отметил, что кибератака значительно повлияла на гражданское население, но не имела серьезного эффекта на военные коммуникации, поскольку Силы обороны используют различные алгоритмы и протоколы связи.
Всего, по данным СБУ, с начала полномасштабного вторжения правоохранители отработали почти 9 тыс. кибератак на государственные ресурсы и объекты критической инфраструктуры Украины.
Напомним
12 декабря на сеть мобильного оператора "Киевстар" (Kyivstar) совершили мощную хакерскую атаку, которая стала причиной технического сбоя.
Однако уже 20 декабря компания полностью возобновила работу своих сервисов после кибератаки, включая международный роуминг, который был восстановлен последним.