Радбез ООН проведе екстрене засідання щодо ситуації в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Рада Безпеки ООН планує в п'ятницю провести екстрене засідання щодо ситуації в Ірані. Про це в четвер повідомило агентство France-Presse з посиланням на дипломатичні джерела, передає УНН.
Згідно з даними агентства, нараду заплановано на 15:00 за місцевим часом 5 січня у Нью-Йорку.
Акції протесту почалися в Ірані 28 грудня. Учасники маніфестацій в різних містах висловлювали невдоволення зростанням цін. В результаті зіткнень з поліцією загинули щонайменше 20 осіб, в тому числі співробітники правоохоронних органів. За даними іранської влади, за участь у заворушеннях заарештовано понад 450 осіб.
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3 січня командувач Корпусом “стражів ісламської революції” (елітний підрозділ Ірану) генерал Мохаммад Алі Джафарі оголосив про поразку заколотників. За його словами, в цілому в акціях по всій країні взяли участь не більше 15 тисяч осіб.
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