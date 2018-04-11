Савченко не доставили до лікарні через невідкладні слідчі дії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Народного депутата України Надію Савченко не доставили у лікарню для проходження огляду через проведення слідчих дій. Про це УНН повідомила сестра Савченко Віра.
"Сьогодні були слідчі дії. Мені вчора слідчий сказав, що її будуть в першій половині дня туди "етапувати", але вони її не повезли, тому що призначили слідчі дії. Тому огляд перенесли на завтра", - повідомила Віра Савченко.
Крім того, Віра повідомила, що Надія Савченко погано себе почуває і дуже схудла.
"Їй дають всілякі пігулки, знеболювальні, тому що все болить. Вона схудла дуже, в Росії вона не так швидко танула. Вона зараз 70 кілограм, хоча вона була 85", - зазначила вона.
Нагадаємо, вчора Віра Савченко повідомляла, що Надію сьогодні мають доставити до лікарні. Зазначено, що нардеп сама висловила таке бажання.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт. У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті. Суд заарештував Савченко до 20 травня.