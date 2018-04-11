Савченко не доставили в больницу из-за неотложные следственные действия

"Сегодня были следственные действия. Мне вчера следователь сказал, что ее будут в первой половине дня туда "этапировать", но они ее не повезли, потому что назначили следственные действия. Поэтому обзор перенесли на завтра", - сообщила Вера Савченко.

Кроме того, Вера сообщила, что Надежда Савченко плохо себя чувствует и очень похудела.



"Ей дают всевозможные таблетки, обезболивающие, потому что все болит. Она похудела очень, в России она не так быстро таяла. Она сейчас 70 килограмм, хотя она была 85", - отметила она.

Напомним, вчера Вера Савченко сообщала, что Надежду сегодня должны доставить в больницу. Указано, что нардеп сама выразила такое желание.

Как сообщал УНН, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте. Суд арестовал Савченко до 20 мая.