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Савченко готові взяти на поруки 25 осіб

Савченко готові взяти на поруки 25 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Народного депутата України Надію Савченко готові взяти на поруки близько 25 осіб, в тому числі, її сестра, речниця, активісти, учасники АТО. Відповідні клопотання у Шевченківському суді Києва, де розглядається справа щодо зміни запобіжного заходу Савченко, зачитав її адвокат Олександр Шадрін, передає УНН.

“Ми просимо долучити до матеріалів клопотання осіб, які присутні сьогодні в залі, 25 осіб, які готові взяти на особисту поруку Савченко Надію Вікторівну”, — сказав захисник Шадрін.

Зокрема, серед цих поручителів сестра Надії Савченко Віра, її речниця Тетяна Проторченко, а також активісти, учасники АТО.

Нагадуємо, що 15 травня 2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Савченко, підозрюваної за ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.1 ст.263. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено до 13 липня 2018 року.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада України підтримала подання Генерального прокурора Юрія Луценко на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко. 

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