Сапери Міноборони знешкодили понад 2,5 тис. вибухонебезпечних предметів

Спеціалізовані підрозділи Міністерства оборони за минулий тиждень — із 26 січня до 2 лютого 2024 року — обстежили й очистили 5042 га місцевості визволених регіонів України. Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає УНН.

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Зазначається, що сапери обстежили й очистили також 2265,1 га сільгоспугідь; 54,99 км автошляхів і 0,22 км ліній електропередачі.

234 групи розмінування підрозділів Міноборони продовжують очищення звільнених регіонів України від вибухонебезпечних предметів. Роботи проводяться із залученням спецтехніки для механізованого розмінування. За тиждень роботи вилучено та знешкоджено 2 576 вибухонебезпечних предметів ідеться в повідомленні Міноборони Україні.

Як повідомляється, загалом саперами підрозділів Міністерства оборони України виявлено та знищено 289 461 вибухонебезпечний предмет.

Сапери невдовзі почнуть розміновувати території іноземними комплексами GCS-200