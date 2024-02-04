Сапери Міноборони знешкодили понад 2,5 тис. вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
Минулого тижня сапери Міністерства оборони знешкодили понад 2500 вибухонебезпечних предметів під час розмінування території у звільнених регіонах України.
Спеціалізовані підрозділи Міністерства оборони за минулий тиждень — із 26 січня до 2 лютого 2024 року — обстежили й очистили 5042 га місцевості визволених регіонів України. Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає УНН.
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Зазначається, що сапери обстежили й очистили також 2265,1 га сільгоспугідь; 54,99 км автошляхів і 0,22 км ліній електропередачі.
234 групи розмінування підрозділів Міноборони продовжують очищення звільнених регіонів України від вибухонебезпечних предметів. Роботи проводяться із залученням спецтехніки для механізованого розмінування. За тиждень роботи вилучено та знешкоджено 2 576 вибухонебезпечних предметів
Як повідомляється, загалом саперами підрозділів Міністерства оборони України виявлено та знищено 289 461 вибухонебезпечний предмет.
Сапери невдовзі почнуть розміновувати території іноземними комплексами GCS-20025.01.24, 16:55 • 26620 переглядiв