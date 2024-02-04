Саперы Минобороны обезвредили более 2,5 тыс. взрывоопасных предметов

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  149747 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  238057 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  249997 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  218148 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  217209 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  195107 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  159780 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  161397 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  174941 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170887 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Новости по теме

Саперы Минобороны обезвредили более 2,5 тыс. взрывоопасных предметов

На прошлой неделе саперы Министерства обороны обезвредили более 2500 взрывоопасных предметов во время разминирования территории в освобожденных регионах Украины.

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Саперы Минобороны обезвредили более 2,5 тыс. взрывоопасных предметов

Глава Минобороны Британии рассказал об ударах по йеменским хуситам

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс защитил недавние совместные американо-британские удары по объектам хуситов в Йемене как пропорциональный ответ на атаки хуситов.

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Глава Минобороны Британии рассказал об ударах по йеменским хуситам

Российский телеграм-канал утверждает, что расстрелянный пилот Ту-95 Стегачев жив

Российский телеграм-канал утверждает, что пилот российского бомбардировщика Ту-95, которого украинская разведка назвала погибшим, на самом деле жив и лечится в больнице от огнестрельного ранения.

Война •   •  1090 просмотра
Российский телеграм-канал утверждает, что расстрелянный пилот Ту-95 Стегачев жив

Число жертв от лесных пожаров в Чили возросло до 46

По словам президента Чили Габриэля Борича, количество погибших от лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо возросло до 46 человек.

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Число жертв от лесных пожаров в Чили возросло до 46

Законопроект о мобилизации полностью соответствует нормам времени - Илларион Павлюк

Законопроект о мобилизации полностью соответствует современным стандартам, предоставляя украинцам уверенность в 36-месячном периоде военной службы.

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Законопроект о мобилизации полностью соответствует нормам времени - Илларион Павлюк

Белый дом выступил против законопроекта о помощи Израилю без Украины

Белый дом выступает против законопроекта Палаты представителей о предоставлении дополнительной помощи Израилю в размере $17,6 млрд без выделения новых средств для Украины.

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Белый дом выступил против законопроекта о помощи Израилю без Украины

Польша выделила кредит на совместное производство оружия между Украиной и Польшей

Польша выделила кредит для совместного производства вооружений между Украиной и Польшей, поскольку украинско-польские отношения улучшились после того, как Польша присоединилась к Вильнюсской декларации G7 о гарантиях безопасности и согласилась координировать механизмы европейской интеграции.

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Польша выделила кредит на совместное производство оружия между Украиной и Польшей

WSJ: Украина пытается изготовить миллион ударных дронов

Украина намерена произвести 1 миллион ударных беспилотников до 2024 года в небольших секретных мастерских по всей стране, чтобы компенсировать отсутствие военной помощи со стороны США и дефицит артиллерии и ракет.

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WSJ: Украина пытается изготовить миллион ударных дронов

Sky News: Великобритания и США нанесли удары по Йемену, использовав 20 истребителей

По данным источников Sky News в Вашингтоне, Великобритания нанесла совместные удары по Йемену с использованием более 20 истребителей.

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Sky News: Великобритания и США нанесли удары по Йемену, использовав 20 истребителей

На ВОТ Донетчины оккупанты обстреливают контролируемые ими населенные пункты

На временно оккупированных территориях востока Украины российские оккупационные войска ежедневно обстреливают подконтрольные им населенные пункты, ухудшая и без того плохую ситуацию с безопасностью, нехваткой товаров и услуг и растущей напряженностью.

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На ВОТ Донетчины оккупанты обстреливают контролируемые ими населенные пункты