Саперы Минобороны обезвредили более 2,5 тыс. взрывоопасных предметов

Специализированные подразделения Министерства обороны за прошедшую неделю - с 26 января по 2 февраля 2024 года - обследовали и очистили 5042 га местности освобожденных регионов Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает УНН.

Детали

Отмечается, что саперы обследовали и очистили также 2265,1 га сельхозугодий; 54,99 км автодорог и 0,22 км линий электропередачи.

234 группы разминирования подразделений Минобороны продолжают очистку освобожденных регионов Украины от взрывоопасных предметов. Работы проводятся с привлечением спецтехники для механизированного разминирования. За неделю работы изъято и обезврежено 2 576 взрывоопасных предметов говорится в сообщении Минобороны Украины.

Как сообщается, в целом саперами подразделений Министерства обороны Украины обнаружено и уничтожено 289 461 взрывоопасный предмет.

Саперы вскоре начнут разминировать территории иностранными комплексами GCS-200